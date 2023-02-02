Липецкая область достигла исторического максимума в производстве яиц

Есть рекорд! В 2022 году в Липецкой области в хозяйствах всех категорий было получено 862,2 млн яиц. Уровень 2021 года перевыполнен на 6,7%. То есть на одного жителя произведено почти в три раза больше, чем необходимо по рациональным нормам потребления, сообщает региональное управление сельского хозяйства.

«Регион по многим видам сельхозпродукции выдает больше, чем нужно для самообеспеченности. Благодаря этому область способна не только прокормить себя, но и заработать за счет экспорта», – пояснил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Рост производства отмечается уже на протяжении пяти лет. За это время показатель увеличился на 53%. Причем в 2022 году сельхозорганизации выдали на 8,4% больше, чем годом ранее, а крестьянские и фермерские хозяйства – на 23,3%. Стоит отметить, что у последних основной рост обеспечивает одно хозяйство, расположенное в Усманском районе. На его долю приходится 98% всего производства в КФХ.

В статистике учитываются и яйца, идущие в потребление, и те, из которых выводятся птенцы. Производством пищевого яйца в регионе занимаются две крупные птицефабрики в Липецком и Грязинском районах и уже упомянутое КФХ в Усманском районе. В прошлом году ими вместе было получено 495 млн яиц. Птицефабрики, специализирующиеся на выпуске инкубационного яйца, в Задонском, Липецком и Хлевенском районах в 2022 году произвели около 198 млн штук. Оставшиеся 169 млн яиц обоих видов приходятся на долю личных хозяйств.