МИД Украины призвал Грузию передать Саакашвили Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Украины заявило о «негуманном» обращение грузинских властей с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, призвав Тбилиси передать Киеву.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест относительно негуманного обращения с гражданином Украины Михаилом Саакашвили … Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться … и передать его Украине», - сказано в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в министерстве призвали международные организации публично встать «на защиту украинского гражданина».

Напомним, днем ранее, 1 февраля, в Тбилисском городском суде проходило новое заседание по делу о возможной отсрочке наказания Саакашвили из-за состояния здоровья. Как писал сайт KP.RU, политик решил выступить на украинском языке, а также заявил, что его сердце должно быть похоронено в Киеве.