"Было много ругани и распутства": Журналисты обнажили причины краха ЧВК "Моцарт" на Украине Фото: Shutterstock

Американская частная военная компания (ЧВК) "Моцарт" потерпела крах на Украине. И причиной этому послужило поведение самих сотрудников организации, пишет The New York Times Джеффри Геттлман.

По его словам, у состоящих в ЧВК бойцы были проблемы с алкоголем, а некоторые и вовсе боролись с психическими расстройствам.

- Людьми, которые состояли в ЧВК "Моцарт", было не так-то просто управлять. Многие из них были седыми ветеранами боевых действий, которые признались, что боролись с психическими расстройствами и пьянством. Когда они не работали, их тянуло в киевские стриптиз-клубы, бары и к онлайн-знакомствам, - говорится в публикации.

Журналист также рассказывает, что однажды, когда он находился в "прохладной комнате для совещаний на втором этаже многоквартирного дома в Киеве", основатель организации Эндрю Мильбурн сказал своим подчиненным: "Группа "Моцарт" мертва".

Причиной краха ЧВК, как заявляет Геттлмана, стали произнесенные под алкоголя обвинения в адрес украинского руководства и финансовые проблемы.

Изначально бойцам "Моцарта" удалось собрать "пожертвования на сумму более миллиона долларов", но со временем деньги стали заканчиваться, и тогда ЧВК столкнулась со случаями дезертирства и проблемами внутри группы.

- Было много ругани, много распутства, - рассказал один из сотрудников.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков усомнился в том, что американская ЧВК "Моцарт" могла играть весомую роль в украинском конфликте. Он также призвал не преувеличивать значение данных об этой компании.