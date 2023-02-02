Песков: США получили сильное правительство России, в котором были заинтересованы

США получили правительство России, контролирующее ядерное оружие, сказал представитель Кремля Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами ответил на слова экс-министра обороны США Роберта Гейтса о том, что Вашингтон заинтересован в сохранении сильного правительства в России, способного контролировать ядерный арсенал страны.

"Получается, что США имеют то, в чем они заинтересованы, - они имеют сильную Россию, единую Россию, которая контролирует все ядерные вооружения", - полагает Песков, посоветовав представителям США воспринимать эти слова как "констатацию реальности".

Прежде сообщалось, что на протяжении более двух десятилетий администрация президента США увеличивала вероятность ядерной войны с Россией. Об этом написал экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

По его мнению, на самом деле до ядерного столкновения "одна наносекунда" и достаточно будет одной ложной тревоги приближающихся ракет к одной из ядерных держав.