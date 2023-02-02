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НовостиПолитика2 февраля 2023 11:00

Песков: США получили сильное правительство России, в котором были заинтересованы

США получили правительство России, контролирующее ядерное оружие, сказал представитель Кремля Песков
Владимир РОМАНЕНКО
США получили правительство России, контролирующее ядерное оружие, сказал представитель Кремля Песков

США получили правительство России, контролирующее ядерное оружие, сказал представитель Кремля Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами ответил на слова экс-министра обороны США Роберта Гейтса о том, что Вашингтон заинтересован в сохранении сильного правительства в России, способного контролировать ядерный арсенал страны.

"Получается, что США имеют то, в чем они заинтересованы, - они имеют сильную Россию, единую Россию, которая контролирует все ядерные вооружения", - полагает Песков, посоветовав представителям США воспринимать эти слова как "констатацию реальности".

Прежде сообщалось, что на протяжении более двух десятилетий администрация президента США увеличивала вероятность ядерной войны с Россией. Об этом написал экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

По его мнению, на самом деле до ядерного столкновения "одна наносекунда" и достаточно будет одной ложной тревоги приближающихся ракет к одной из ядерных держав.