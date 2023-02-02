Чиновникам ЕС подготовили требования по дресс-коду перед поездкой в Киев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чиновникам Европейского союза выдвинули требования по дресс-коду перед поездкой в Киев и встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Данная памятка оказалась в распоряжении Politico.

По данным издания, памятка была разослана на прошлой неделе в преддверии саммита ЕС - Украина. Представителям Евросоюза советуют выбирать для публичного мероприятия строгий деловой костюм, избегая зеленого цвета, а также слишком ярких элементов в образе, при этом никакой одежды в стиле «милитари». Участникам мероприятия также рекомендовали отправляться в поездку налегке, взяв только удобную обувь и теплую верхнюю одежду.

Авторы статьи предполагают, что такие рекомендации связаны с попыткой сохранить «воинственный вид» политиков Украины, а также украинского лидера, который после начала специальной военной операции стал появляться почти везде в армейской футболке.

Напомним, саммит ЕС - Украина назначен на путницу, 3 февраля, в Киеве.