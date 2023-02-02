Мэр Краматорска Гончаренко заявил об ударе по городу

Александр Гончаренко Фото: Кадр видео

Глава Краматорска, контролируемого Вооруженными силами Украины (ВСУ), Александр Гончаренко заявил, что по городу нанесен удар в четверг, 2 февраля 2023 года.

Сведений о разрушениях инфраструктуры и возможном ущербе не приводится. Чиновник рекомендовал населению не покидать укрытий.

"Снова удар по Краматорску. Сидите в укрытиях", - подчеркнул Гончаренко.

Как ранее писал сайт KP.RU, днем ранее священник погиб в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по монастырю в селе Никольское (Волноваховский район), расположенном рядом с Угледаром.

Напомним, первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре Украины превышает 127 миллиардов долларов.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил мнение, что удары российской армии по инфраструктуре и энергетике Украины нарушили цепочки поставок оружия для ВСУ.