Губернатор Василий Орлов: «Создание в Амурской области элеватора для кукурузы имеет стратегическое значение для развития аграрного сектора»

Губернатор Василий Орлов посетил новый элеватор. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Аграрии Амурской области собираются увеличить посадки кукурузы. До сих пор главной культурой региона была соя: Приамурье поставляет ее по всей России, а также отправляет на экспорт. В декабре прошлого года в Благовещенском округе ввели в эксплуатацию новый элеватор для очистки, сушки и хранения кукурузы. В час на нем можно подготовить до 120 тонн семян. Глава региона Василий Орлов посетил компанию «Таргет Агро» и осмотрел новый элеватор.

«Создание элеватора для кукурузы имеет для региона стратегическое значение. Как всем известно, любимая амурскими аграриями соя быстро истощает почвы, и для того, чтобы восстанавливать землю, необходим грамотный севооборот. Кукуруза имеет все шансы стать конкурентной парой сое. До сих пор развитие этого направления сдерживало отсутствие в области мощностей для хранения и обработки кукурузы. Со строительством современного элеватора аграрии смогут выращивать ее более активно», - отметил Василий Орлов.

В начале февраля компания планирует отгрузить первую партию кукурузы в Южную Корею. Сельхозпроизводитель также ведет переговоры с Вьетнамом, где есть спрос на дальневосточное зерно.

«У компании «Таргет Агро» есть положительный опыт экспорта нашей продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности в Китай и Южную Корею. Со стороны правительства региона будут оказаны все возможные меры поддержки предприятию. Надеемся, что этот объект станет резидентом ТОР», - рассказал Василий Орлов.

Компания выращивает кукурузу уже несколько лет, за это время посевные площади были увеличены со 100 до 2000 гектаров. В планах аграриев нарастить площадь полей до 10 тысяч гектаров. В дальнейшем «Таргет Агро» планирует построить второй этап производства, который позволит хранить до 50 тысяч тонн зерна кукурузы.