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НовостиВ мире2 февраля 2023 11:47

Вучич заявил, что Сербия осталась без союзников на Западе после отказа вводить антироссийские санкции

Сербский лидер заявил, что «функционировать» в одиночку в современном мире невозможно.
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Вучич заявил, что Сербия осталась без союзников на Западе после отказа вводить антироссийские санкции

Вучич заявил, что Сербия осталась без союзников на Западе после отказа вводить антироссийские санкции

Фото: REUTERS

Белград, который придерживается военного нейтралитета, на фоне украинского конфликта и отказа поддержать антироссийские санкционные ограничения остался без союзников на Западе, поскольку окружена странами Североатлантического альянса. Такое заявление в четверг, 2 февраля, сделал президент Сербии Александр Вучич.

«У нас были самые большие потери и войны, у нас были союзники. Сейчас на нас никто не смотрел бы как на союзника из-за вооруженного конфликта на Украине и того факта, что Сербия, руководствуясь своей ответственной и честной позицией, не ввела санкции в отношении РФ», - заявил сербский лидер, отметив, что «функционировать» в одиночку в современном мире невозможно.

Напомним, ранее Вучич заявил, что Европа на данный момент уже почти находится в состоянии войны, высказав опасение выхода конфликта за пределы Украины. Кроме того, сербский лидер сказал о том, что Вашингтон сконцентрировался на борьбе против Москвы, призвав сограждан не быть наивными, думая, что США выступает на стороне Сербии.