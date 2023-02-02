Вучич заявил, что Сербия осталась без союзников на Западе после отказа вводить антироссийские санкции Фото: REUTERS

Белград, который придерживается военного нейтралитета, на фоне украинского конфликта и отказа поддержать антироссийские санкционные ограничения остался без союзников на Западе, поскольку окружена странами Североатлантического альянса. Такое заявление в четверг, 2 февраля, сделал президент Сербии Александр Вучич.

«У нас были самые большие потери и войны, у нас были союзники. Сейчас на нас никто не смотрел бы как на союзника из-за вооруженного конфликта на Украине и того факта, что Сербия, руководствуясь своей ответственной и честной позицией, не ввела санкции в отношении РФ», - заявил сербский лидер, отметив, что «функционировать» в одиночку в современном мире невозможно.

Напомним, ранее Вучич заявил, что Европа на данный момент уже почти находится в состоянии войны, высказав опасение выхода конфликта за пределы Украины. Кроме того, сербский лидер сказал о том, что Вашингтон сконцентрировался на борьбе против Москвы, призвав сограждан не быть наивными, думая, что США выступает на стороне Сербии.