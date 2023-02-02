Глава Амурской области Василий Орлов: «В регионе строится рекордное количество жилья, важно, чтобы новые микрорайоны соответствовали запросам жителей»

В Амурской области в прошлом году было построено рекордное количество жилья. В 2023 году строители не собираются сбавлять темпы: планируется ввести в эксплуатацию около 400 тысяч квадратных метров. Особое внимание при этом необходимо уделять качеству строительства и созданию удобной инфраструктуры для жителей, отметил губернатор Василий Орлов. На совещании по реализации регионального проекта «Жилье» глава Приамурья поручил поставить эти вопросы на особый контроль.

«В 2022 году в регионе построено 378 тысяч квадратных метров жилья - это рекордный показатель. При этом нельзя упускать вопросы качества. Каждое здание, которое мы строим, останется на десятки лет, а какие-то и на сотни. Они должны быть украшением городов и поселков. Недостаточно просто количественно выполнять показатели Минстроя РФ, важно, чтобы новые микрорайоны соответствовали запросам жителей, а вся важная инфраструктура находилась в шаговой доступности. Нужно установить общие нормы для сохранения фасадов зданий, например, в части установки кондиционеров», - отметил губернатор Василий Орлов.

Глава региона также предложил взять на вооружение практику других регионов и предусматривать на первых этажах новых жилых зданий помещения для социальных объектов.

«Их в последующем муниципалитеты смогут выкупать под детские сады или организации дополнительного образования», - подчеркнул Василий Орлов.

Региональный проект «Жилье» реализуется в Приамурье с 2019 года. За четыре года в области построили 966 тысяч квадратных метров, что на 25% больше предусмотренного планом.