Глава "Россия сегодня" Феоктистов раскрыл подробности нападения на дом журналистов РИА Новости в Берлине Фото: REUTERS

Подозреваемого в нападении на дом журналистов РИА Новости в Берлине видели за несколько дней до происшествия возле здания. Об этом рассказал глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в ФРГ Сергей Феоктистов.

"Этот товарищ был замечен около нашего дома за несколько дней, примерно за неделю до этого события. Это он. Это, предположительно, Дмитрий Баграш", - сказал глава медиагруппы в Германии.

Феоктистов утверждает, что ранее Баграш занимался акцией протеста со стороны ЛГБТ против президента РФ Владимира Путина в ФРГ.

Он также предположил, что злоумышленник сидел в машине около дома журналистов и показал одному из сотрудников РИА неприличный жест. 3 марта 2022 года, по словам Феоктистова, Баграш публиковал в соцсетях адрес дома журналистов РИА с обращением к "чеченским друзьям" запомнить, где находится "логово российской пропаганды" в Германии.

"Мы заявили в полицию. Тогда пришел отказ в возбуждении дела, так как, по их мнению, прямых призывов к насилию там не было", - отметил Феоктистов, уточнив, что по ходу дела в отношении работников РИА немецкая полиция не раскрывает подробностей расследования даже потерпевшим.

"Со мной полиция в контакт не вступала. Посмотрим за развитием", - сказал Феоктистов. По вопросам о задержании подозреваемого правоохранительные органы по-прежнему не уточняют информацию и не выходят на связь.

Напомним, посольство России в Германии сообщило, что в Берлине была предотвращена попытка теракта против журналистов из РФ. Как сообщали РИА Новости, в доме, где проживали журналисты и их семьи, был обнаружен подозрительный предмет. На место прибыли саперы, которые предположили, что в нише дома была заложено самодельное взрывное устройство.