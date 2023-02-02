Российские силы продолжают наступление на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российские силы продолжают наступление на Донецком направлении. Потери со стороны противника составили до 50 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки также были уничтожены один танк, бронетранспортер, два пикапа, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-30.

- На Донецком направлении продолжаются наступательные действия подразделений "Южной" группировки войск. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Первомайское и Васюковка в ДНР, - сообщили в военном ведомстве 2 февраля.

Кроме того, в этот день официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что Вооруженные силы России уничтожили два склада с боеприпасами украинских войск в Херсонской области.

А днем ранее, 1 февраля, российские военнослужащие уничтожили две моторные лодки на Херсонском направлении у озера Круглик. Там же ВС РФ ликвидировали до 10 человек украинского десанта.