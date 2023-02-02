Следователи Германии допустили причастность одной из стран Запада к взрывам на «Северных потоках» Фото: REUTERS

К терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» могут быть причастны представители одной из стран Запада, считают германские следователи.

Как передает The Times, правоохранители ФРГ подозревают в организации взрывов Соединенные Штаты и Великобританию, однако не исключают и причастность России. Вместе с тем следователи из Германии продвинулись в деле незначительно и предоставили «скудную информацию» о терактах, отмечается в сообщении.

Напомним, подрывы ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Накануне диверсии в этом районе были замечены американские военные корабли и еще два судна с выключенными респондерами.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что Вашингтон «вполне удовлетворен» взрывами на «Северных потоках», которые вывели из строя газопроводы.

В конце прошлого года Госдеп США заявил о намерении поддерживать проведение расследований взрывов на «Северных потоках».