В Финляндии опасаются последствий антироссийских санкций для Балтики Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пограничная охрана Финляндии выразила обеспокоенность последствиями антироссийских санкций. Речь идет об опасности с точки зрения экологической безопасности Балтийского моря.

Дело в том, что запрет на страхование судов привели к тому, что российская нефть транспортируется старыми танкерами, что рискует обернуться катастрофой. Уточняется, что состояние конструкций и оборудования кораблей ухудшается.

- Суда, используемые для перевозки нефти в России, вызывают опасения по поводу безопасности транспортировки нефти, - сказано в информационном бюллетене Погранохраны Финляндии.

Сотрудники ведомства обратили внимание на то, что сейчас в России эксплуатируются значительно более старые нефтяные танкеры, чем до февраля прошлого года. В частности, использует для перевозки бывший MT Mastera (в настоящее время называется MT Alma), который до этого, несколько лет назад, должны были отправить на металлолом.

До этого сообщалось, что Европейский союз завершает подготовку новых санкционных мер в отношении России. Новые ограничительные меры могут затронуть разные сферы, в том числе порты, суда, технологии для военного оборудования, а также физических лиц.