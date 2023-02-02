Зеленский встретился с главой Еврокомиссии в Киеве Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретился в четверг, 2 февраля, в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Начинаем два очень важных евроинтеграционных дня на Украине», - написал украинский лидер в своем Telegram-канале под фото.

Напомним, на данный момент глава Еврокомиссии находится в Киеве, куда она приехала для участия в совместном заседании с украинским правительством в преддверии саммита Евросоюз – Украина, который запланирован на пятницу, 3 февраля. Вместе с ней в украинскую столицу прибыл также глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель и 14 ключевых еврокомиссаров.

Как писал сайт KP.RU, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи с главой внешнеполитической службы ЕС сообщил, что Европейский союз выделит 25 млн евро на программу по разминированию украинской территории