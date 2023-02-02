Российские войска уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS под Краматорском Фото: кадр из видео

Вооруженные силы России уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Краматорска Донецкой народной республики.

Как рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, там же российскими войсками была уничтожена американская пусковая установка M-270 MLRS. Кроме того, в районах населенных пунктов Малиновка, Авдеевка ДНР и Дружелюбовка Запорожской области были поражены трем склада ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины.

Системами противовоздушной обороны за сутки было сбито четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и пять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Голиково, Кременная ЛНР, Берестовое Харьковской области и Песчаное Херсонской области, добавил Конашенков.

Как писал сайт KP.RU, в начале этой недели ВС России разбили танковую бригаду ВСУ в Угледаре ДНР.

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