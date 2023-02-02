Большинство финнов проголосовало за вступление Финляндии в НАТО независимо от ратификации заявки Швеции

По результатам опроса лишь 28% респондентов убеждены, что Финляндия должна вступить в НАТО параллельно со Швецией Фото: REUTERS

По данным опроса компании Taloustutkimus по заказу газеты Ilta-Sanomat, 53% жителей Финляндии считают, что страна должна вступить в НАТО независимо от того, ратифицирует Турция заявку Швеции или нет.

"Это четкий политический сигнал от народа тем, кто принимает решения, что вопрос с НАТО надо решить как можно скорее. Назад пути нет", - заявил руководитель исследования Юхо Рахконен.

По результатам опроса лишь 28% респондентов убеждены, что Финляндия должна вступить в НАТО параллельно со Швецией, при этом 19% не ответили на этот вопрос.

Исследователи общественного мнения отметили, что пожилое население склоняется к совместному вступлению Финляндии и Швеции.

"Сотрудничество между северными странами более важно для их мировоззрения, чем для молодых людей", - отметил Рахконен.

Опрос проводился с 30 января по 1 февраля 2023 года среди более тысячи человек от 18 до 79 лет. Погрешность точности составляет 3%.

Напомним, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто не исключает, что заявка Хельсинки на членство в Североатлантическом альянсе будет рассмотрена без привязки к Стокгольму, в случае если заявка Швеции "будет отложена на более длительный период времени".

Тем не менее, Хаависто уточнил, что "вариантом номер один для безопасности Финляндии и Швеции" остается стремление страны "вступить в НАТО одновременно".

В свою очередь Анкара заявила о готовности рассмотреть заявку Финляндии на членство в Североатлантическом альянсе отдельно от Швеции и более позитивно. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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