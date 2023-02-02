Daily NK: Власти КНДР планируют отправить граждан для восстановления ЛНР и ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Северной Кореи (КНДР) задумываются о том, чтобы отправить своих граждан для помощи в восстановлении пострадавших от атак ВСУ Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Об этом сообщает издание Daily NK.

- Правительство Северной Кореи недавно поручило северокорейским торговым компаниям в России отобрать персонал для отправки ... (в ЛНР и ДНР), чтобы они могли принять участие в восстановительных работах, - говорится в сообщении. Речь идет о компаниях, которые связаны с военными или службами общественной безопасности.

Уточняется, что их прибытие на новые территории России ожидается в середине февраля или марта 2023 года. При этом число граждан, которые могут туда отправиться помощи, пока неизвестна. Согласно предварительным данным, на которые опирается Daily NK, сначала в Донбасс отправятся от 300 до 500 человек.

Для отправки в Республики, по данным издания, будут отобраны молодые люди в возрасте от 19 до 27 лет, большинство из них женаты.

Напомним, летом прошлого года занимавший власти Северной Кореи признали независимость Донецкой народной республики .Международный статус ДНР и ее государственность продолжают укрепляться, сообщал тогда Денис Пушилин.

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