За вымогательство задержали 4 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Четырех сотрудников «Ростовводоканала» задержали за вымогательство. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на генерального директора АО «Евразийский» Германа Вишневского.

Вишневский назвал произошедшее «немыслимым событием». По его словам, были приняты самые жесткие меры — четыре сотрудника были уволены.

— Это плевок в сторону наших абонентов и подлое предательство своих коллег, — приводит издание слова гендиректора компании.

В настоящее время подозреваемые в вымогательстве задержаны. Герман Вишневский отметил, что на самом предприятии также пройдет разбирательство.

Напомним, ранее в Ростовской области за вымогательство осудили двух жителей Цимлянского района. По версии следствия, они вымогали у местного бизнесмена 1,7 миллиона рублей, утверждая, что он якобы похитил у них удочки и улов. При этом злоумышленники избивали пострадавшего и угрожали ему убийством. Районный суд приговорил каждого обвиняемого к восьми годам колонии строгого режима.