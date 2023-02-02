Зеленский посетовал на медленный темп принятия санкций ЕС против России

Президент Украины Зеленский заявил, что Россия стала быстрее адаптироваться к новым санкциям ЕС Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия стала быстрее адаптироваться к новым санкциям ЕС, а темпы внедрения ограничений со стороны Европой, напротив, замедлились. Об этом лидер Украины заявил в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, трансляция которой велась в Twitter представителя ЕК.

"Сейчас мы видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, а государство-террорист (Россия) наоборот увеличивает темп адаптации к санкциям", - заявил Зеленский, призвав усилить санкционные ограничения Москвы.

Прежде сайт "КП" сообщал, что Владимир Зеленский встретился в четверг, 2 февраля 2023 года, в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Начинаем два очень важных евроинтеграционных дня в Украине", - написал украинский лидер в своем Telegram-канале. В свою очередь, Еврокомиссия пригласила Украину принять участие в системе совместных закупок газа Европейского союза.

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