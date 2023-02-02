Нидерланды и ФРГ собираются объединить свои сухопутные силы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нидерланды и ФРГ могут объединить сухопутные силы. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Уточняется, что на данный момент в состав сухопутных войск входят Нидерландов входит три боевые бригады, две из которых уже интегрированы в Вооруженные силы (ВС) ФРГ.

Представитель королевской армии Нидерландов майор Марк ван де Бек заявил агентству, что интеграция последней оставшейся бригады может произойти уже в апреле 2023 года, а численность этой бригады составляет три тысячи военных. По его словам, окончательного решения правительство Нидерландов еще не приняло.

Как передает голландская газете NRC, объединенные сухопутные войска будут насчитывать примерно 50 тысяч военных, из которых 8 тысяч будут из Нидерландов. Отмечается, что ланы по такой интеграции войск не коснутся голландского подразделения специального назначения Korps Commandotroepen.