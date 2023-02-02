Медведев пообещал, что поставки всех видов вооружений и техники существенно вырастут в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки всех видов вооружений, а также военной специальной техники существенно вырастут в 2023 году, что в свою очередь позволит нанести поражение украинским властям, которых «раскормил» Запад.

«Поставки всех видов ВВСТ существенно вырастут в 2023 году. Это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение», - написал замруководителя Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

Медведев также заявил, что Вооруженные силы (ВС) России регулярно, а также в полном объеме получают ракеты разных типов.

Напомним, сегодня, 2 февраля, в день 80-летия победы в Сталинградской битве Медведев назвал долгом не дать ни малейшего шанса силам неонацизма совершить реванш, а также помнить уроки прошлого.