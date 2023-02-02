В России втрое снизилась доля производителей сыра и масла, выпускающих фальсификат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доля производителей сыра и сливочного масла, которые допускают нарушения, в России по итогам декабря 2022 года снизилась до 10% против 30% в марте 2022 года. Об этом сказано в заявлении Россельхознадзора и оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), где отмечается, что таких результатов удалось добиться за счет маркировки молочной продукции.

Как уточняется, в октябре прошлого года продукция с признаками фальсификата составляла 13-15%, а в июне 2022 года - 17%. «Данные были получены благодаря сопоставлению данных компонента "Меркурий" системы ФГИС "ВетИС" и системы маркировки "Честный знак", которые позволяют проанализировать объемы производства молочной продукции и происхождение сырья для ее изготовления», - говорится в заявлении.

Отмечается, что данный мониторинг показал, что по итогам декабря прошлого года примерно 10% производителей выпустили свыше молочной продукции, чем могли бы, если учитывать их закупленные объемы сырья. Кроме того, анализ показал случаи ввода в оборот товаров, на которые были оформлены ветеринарные сертификаты, однако сведений о производстве в системе маркировки не было.