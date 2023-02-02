Архив США обнародовал разговор Гайдара и Буша-старшего о референдуме в Крыму в 1992 году

Егор Гайдар. Фото: Борис Кавашкин/ТАСС

«Архив национальной безопасности» США представил стенограмму разговора бывшего президента Джорджа Буша-старшего и российского реформатора Егора Гайдара об отделении Крыма от Украины в 1992 году. Содержание беседы было опубликовано на сайте проекта.

«Есть проблемы с Украиной, конечно, но мы не боимся югославского сценария в российско-украинских отношениях. Нам нужно будет нащупать пути установления тесного контакта», - заявил Гайдар.

При этом российский реформатор указал на наличие «очень серьезных проблем» на Украине, приведя в пример «напряженность между Западной Украиной и Киевом», а также «проблемы с русскоязычной Украиной». «Экономическая ситуация нелегкая, хуже, чем у нас», - добавил он.

На переговорах присутствовал также и российский посол в Вашингтоне Владимир Лукин, заявивший, что в начале мая 1992 года было запланировано заседание Верховного Совета Крыма, на котором собирались рассмотреть вопрос о проведении референдума о независимости полуострова от Украины.

По его словам, в бюллетенях должно было быть представлено два варианта ответа, один из которых за Крым в составе Украины, а другой - за вхождение полуострова в Содружество как независимое государство.