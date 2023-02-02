Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 февраля 2023 14:27

Пашинян считает Россию ключевым партнером Армении в сфере безопасности

В Нагорном Карабахе начал развиваться гуманитарный кризис из-за блокировки Лачинского коридора, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Пашинян считает Россию ключевым партнером Армении в сфере безопасности

Пашинян считает Россию ключевым партнером Армении в сфере безопасности

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия является ключевым партнером Армении в сфере безопасности, считает премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян.

«Российская Федерация – ключевой партнер в сфере безопасности для Республики Армения», – заявил политик на переговорах с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Глава армянского правительства обратил внимание на проблему Лачинского коридора, подчеркнув, что в Нагорном Карабахе начал развиваться гуманитарный кризис. Мишустин в свою очередь отметил, что Москва выступает за разблокирование транспортных и экономических связей в Закавказье и выполнение договоренностей, достигнутых лидерами России, Армении и Азербайджана.

Напомним, во вторник, 31 января, президент России Владимира Путин обсудил в телефонном разговоре с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Армению и Азербайджан к скорейшей разблокировке Лачинского коридора и урегулированию разногласий.