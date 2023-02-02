Пашинян считает Россию ключевым партнером Армении в сфере безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия является ключевым партнером Армении в сфере безопасности, считает премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян.

«Российская Федерация – ключевой партнер в сфере безопасности для Республики Армения», – заявил политик на переговорах с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Глава армянского правительства обратил внимание на проблему Лачинского коридора, подчеркнув, что в Нагорном Карабахе начал развиваться гуманитарный кризис. Мишустин в свою очередь отметил, что Москва выступает за разблокирование транспортных и экономических связей в Закавказье и выполнение договоренностей, достигнутых лидерами России, Армении и Азербайджана.

Напомним, во вторник, 31 января, президент России Владимира Путин обсудил в телефонном разговоре с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Армению и Азербайджан к скорейшей разблокировке Лачинского коридора и урегулированию разногласий.