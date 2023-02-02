Илья Резник усомнился, что Алла Пугачева приедет на его юбилей в Россию Фото: Борис КУДРЯВОВ

Илья Резник много лет дружит с Аллой Пугачевой. Именно он написал для нее «Старинные часы», «Три счастливых дня», «Маэстро». Вместе они переживали и минут славы, и личные неудачи.

Но все эти годы неизменно находились рядом друг с другом, понимая и поддерживая. Резник даже ласково называет Пугачеву младшей сестрой.

4 апреля артист отмечает свое 85-летие. Но на этот раз, скорее всего, Примадонна не прилетит в Россию, лично пожелать друга здоровья и долголетия.

В честь его прошлого юбилея певица согласилась выйти на сцену и сорок минут пела в честь юбиляра. Теперь же, на традиционном юбилейном концерте ее не будет.

– К сожалению, я не жду Аллу на свой юбилей, – говорит Резник сайту mk.ru.

Но в том, что певица рано или поздно вернется в страну, он не сомневается. Говорит, что придет время, и Алла Борисовна снова обоснуется в Москве.