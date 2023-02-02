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НовостиВ мире2 февраля 2023 14:36

Власти Швеции выступили за ужесточение наказания для участников террористических групп

Правительство Швеции выступило за введение пожизненного заключения для главарей террористических групп
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Власти Швеции выступили за ужесточение наказания для участников террористических групп

Власти Швеции выступили за ужесточение наказания для участников террористических групп

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участие и финансирование участия в террористических группах должно быть наказуемо - вплоть до пожизненного заключения их главарей. Такое предложение в четверг, 2 декабря, выдвинуло правительство Швеции.

«Правительство предлагает ввести особую уголовную ответственность для любого, кто участвует в деятельности террористической организации таким образом, что способствует продвижению, укреплению или поддержке террористической организации», - сказано в заявлении.

В сообщении предлагается признать уголовным преступлением публичное поощрение и вербовку для совершения террористических преступлений, финансирование участия в террористических группировках, а также выезд за рубеж с намерением совершить соответствующие преступление.

Как заявил министр юстиции Гуннара Стрёммера, для главарей таких организаций речь может идти о пожизненном заключении. «В Швеции существует повышенная террористическая угроза, к которой нужно относиться очень серьезно», заявил он.

Как заявляет местная радиостанция Radio Sweden, под запрет может попасть даже приготовление пищи от имени террористической организации.

Проект закона собираются представить 7 марта 2023, а изменения в закон может вступить в силу с 1 июня 2023 года.