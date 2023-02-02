Власти Швеции выступили за ужесточение наказания для участников террористических групп Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участие и финансирование участия в террористических группах должно быть наказуемо - вплоть до пожизненного заключения их главарей. Такое предложение в четверг, 2 декабря, выдвинуло правительство Швеции.

«Правительство предлагает ввести особую уголовную ответственность для любого, кто участвует в деятельности террористической организации таким образом, что способствует продвижению, укреплению или поддержке террористической организации», - сказано в заявлении.

В сообщении предлагается признать уголовным преступлением публичное поощрение и вербовку для совершения террористических преступлений, финансирование участия в террористических группировках, а также выезд за рубеж с намерением совершить соответствующие преступление.

Как заявил министр юстиции Гуннара Стрёммера, для главарей таких организаций речь может идти о пожизненном заключении. «В Швеции существует повышенная террористическая угроза, к которой нужно относиться очень серьезно», заявил он.

Как заявляет местная радиостанция Radio Sweden, под запрет может попасть даже приготовление пищи от имени террористической организации.

Проект закона собираются представить 7 марта 2023, а изменения в закон может вступить в силу с 1 июня 2023 года.