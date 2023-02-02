Власти Норвегии запретили акцию с сожжением Корана из-за протеста МИД Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Норвегии запретили акцию с сожжением Корана, которая была запланирована на пятницу, 3 февраля, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы вызвали посла Норвегии, узнав о планируемой акции по осквернению священного Корана. После этого они аннулировали разрешение на акцию», – сказал дипломат в ходе мероприятия в Анкаре, которая транслировалась в Twitter главы МИД Турции.

Напомним, ранее МИД Турции вызвал посла Норвегии в связи с планируемой 3 февраля 2023 акцией протеста с сожжением Корана и выразил дипломату протест. Об этом рассказа источник в министерстве. По его словам, ведомство призвало власти Норвегии пресечь осквернение священного писания, заявив, что допущение подобных актов является недопустимым и противоправным.

До этого посла Дании в Анкаре вызвали в МИД Турции из-за согласованной властями королевства акции по сожжению Корана возле турецкого посольства в Копенгагене.