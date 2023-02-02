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НовостиПолитика2 февраля 2023 14:49

Путин предупредил, что Москва ответит на угрозы «не только бронетехникой»

Все должны понимать боевые возможности России, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин предупредил, что Москва ответит на угрозы «не только бронетехникой» Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Путин предупредил, что Москва ответит на угрозы «не только бронетехникой» Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Россия будет отвечать на внешние угрозы не только бронетехникой, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе мероприятия, приуроченного к 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве.

«У нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», – сказал глава государства на торжественном концерте.

По мнению российского лидера, жители РФ «с молоком матери впитал в себя традиции своего народа, поколения победителей». Тем, кто шлет России угрозы, это, вероятно, непонятно, отметил Путин.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 2 февраля, президент России находится с визитом в Волгограде, где принимает участие в праздновании 80-летия победы армии Советского Союза в Сталинградской битве.

Политик возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане и выступил с речью на концерте. У него также запланированы встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций и главой Волгоградской области Андреем Бочаровым.