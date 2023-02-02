Путин предупредил, что Москва ответит на угрозы «не только бронетехникой» Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Россия будет отвечать на внешние угрозы не только бронетехникой, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе мероприятия, приуроченного к 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве.

«У нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», – сказал глава государства на торжественном концерте.

По мнению российского лидера, жители РФ «с молоком матери впитал в себя традиции своего народа, поколения победителей». Тем, кто шлет России угрозы, это, вероятно, непонятно, отметил Путин.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 2 февраля, президент России находится с визитом в Волгограде, где принимает участие в праздновании 80-летия победы армии Советского Союза в Сталинградской битве.

Политик возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане и выступил с речью на концерте. У него также запланированы встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций и главой Волгоградской области Андреем Бочаровым.