Бывший замминистра обороны Украины Шаповалов арестован с возможностью выхода под залог в 11 млн долларов Фото: REUTERS

Бывший заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов арестован с возможностью выхода под залог в размере 11 млн долларов. Ранее чиновник ушел в отставку со своего поста после обвинений в коррупции.

Днем ранее, 1 февраля, офис генерального прокурора Украины обвинил бывшего замглаву военного ведомства и еще двух государственных деятелей по делу о хищениях в министерстве. Чиновникам предъявили обвинение в завышении закупочной стоимости продуктов для украинской армии.

Вместе с Шаповаловым по делу были обвинены бывший заместитель директора департамента государственных закупок военного ведомства Украины Богдан Хмельницкий и бывший заместитель руководителя государственного предприятия «Промоборонэкспорт» Владимир Терещенко.

Согласно некоторым данным, коррупционная деятельность применялась во время закупок бронированных жилетов, а также средств индивидуальной защиты. Следователи оценили суммарный ущерб более чем 30 илн долларов.