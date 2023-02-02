В США рассказали о смене стратегии Вашингтона по Украине

Байден меняет стратегию по Украине в надежде на быстрое решение конфликта Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден решил изменить стратегию по Украине, поскольку конфликт переходит в новую стадию, считает обозреватель Хал Брендс.

Как заявил журналист в статье для Bloomberg, Вашингтон наращивает поставки Киеву новейшего вооружения, надеясь на быстрое дипломатическое урегулирование конфликта с Москвой. По информации Брендс, США обновляют стратегию по трем направлениям.

Обозреватель уточнил, что, во-первых, Вашингтон более четко определяет свои цели на Украине, во-вторых, отправляет Киеву более современное оружие, например комплексы Patriot и танки Abrams. Наконец, США разрешает Украине наносить удары по российским объектам в Крыму, добавил Брендс.

По мнению журналиста, обновленная стратегия Байдена является «разумной попыткой справиться с изменениями на поле боя и выяснить, как военные успехи могут способствовать урегулированию».

Ранее стало известно, что высокопоставленный и влиятельные американские чиновники предупредили Киев, что Украине придется отчитаться за все, что ей поставляют США.

Между тем журналисты The New York Times Эрик Шмитт и Хелен Купер заявили, что Вашингтон врет, заверяя всех, что отправит Украине вооружения, включая истребители F-16.