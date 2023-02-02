Актер Борис Щербаков переведен в реанимацию после госпитализации с ОРВИ

Врачи пока не могут определить точный диагноз и спрогнозировать время реабилитации Фото: Николай КРИВИЧ

Любимый россиянами по роли полковника Бородина в сериале "Солдаты" актер Борис Щербаков переведен в реанимацию в нестабильном состоянии после госпитализации с ОРВИ. Об этом пишет сайт spb.kp.ru со ссылкой на сына российского актера.

"Отец все еще в кардиологическом отделении. Сейчас лежит в реанимации. Не дают телефоном пользоваться. Только вчера вечером он сам мне позвонил. Речь не бодрая, к сожалению. Чувствует слабость и боль в груди", - заявил spb.kp.ru сын Бориса Щербакова.

По его словам, врачи активно занимаются лечением, однако точный диагноз пока не могут определить. Соответственно, специалисты пока не могут дать точный прогноз по состоянию здоровья Щербакова. Тем не менее, медики утверждают, что коронавирусом актер не болеет.

Напомним, 1 февраля 2023 года в Петербурге отменили спектакль "Свободная пара" с Марией Ароновой и Борисом Щербаковым. За несколько часов до этого на сайте ДК "Выборгский" появилось сообщение об отмене спектакля. Утром 31 января Борис Васильевич почувствовал себя нехорошо, ему вызвали скорую с подозрением на ОРВИ. Когда врачи не подтвердили коронавирус актера перевели в кардиологию.