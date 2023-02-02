Игорь Николаев прервал молчание после сообщений об инфаркте

Певец Игорь Николаев опроверг слухи об инфаркте Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Народный артист России Игорь Николаев вышел на связь спустя несколько дней после сообщений о своей госпитализации. Композитор опровергнул слухи об инфаркте, заявив, что чувствует себя хорошо.

В беседе с KP.RU Николаев заверил, что собирается в скором времени вернуться к работе. Как отметил артист, «пожар» в соцсетях устроили журналисты, тогда как в действительности его состояние не было критичным.

«Написали, что от моего имени в сетях пишет то ли жена, то ли помощница, а они просто не имеют туда доступа. Все пишу я сам», – объяснил композитор.

Певец также разместил пост в Instagram*, где заявил, что информация в СМИ о его критическом состоянии была несколько преувеличена. По словам Николаева, в настоящее время он проходит обследование и надеется встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах.

Напомним, ранее появилась информация о госпитализации Игоря Николаева в кардиологический центр с подозрением на инфаркт.

*Продукт корпорации Meta, запрещенной в России