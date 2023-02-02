Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 февраля 2023 15:25

Игорь Николаев прервал молчание после сообщений об инфаркте

Певец Игорь Николаев опроверг слухи об инфаркте
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Певец Игорь Николаев опроверг слухи об инфаркте

Певец Игорь Николаев опроверг слухи об инфаркте

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Народный артист России Игорь Николаев вышел на связь спустя несколько дней после сообщений о своей госпитализации. Композитор опровергнул слухи об инфаркте, заявив, что чувствует себя хорошо.

В беседе с KP.RU Николаев заверил, что собирается в скором времени вернуться к работе. Как отметил артист, «пожар» в соцсетях устроили журналисты, тогда как в действительности его состояние не было критичным.

«Написали, что от моего имени в сетях пишет то ли жена, то ли помощница, а они просто не имеют туда доступа. Все пишу я сам», – объяснил композитор.

Певец также разместил пост в Instagram*, где заявил, что информация в СМИ о его критическом состоянии была несколько преувеличена. По словам Николаева, в настоящее время он проходит обследование и надеется встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах.

Напомним, ранее появилась информация о госпитализации Игоря Николаева в кардиологический центр с подозрением на инфаркт.

*Продукт корпорации Meta, запрещенной в России