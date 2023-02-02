Песков прокомментировал приостановку выдачи загранпаспортов с чипами

Песков назвал технической проблемой приостановку выдачи загранпаспортов нового образца Фото: Татьяна Коркина

Приостановка выдачи заграничных паспортов с электронным носителем информации связана с техническими проблемами, россиянам следует пока использовать обычные загранпаспорта, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наверняка какие-то там технические проблемы с чипами или еще что-то. Будьте проще – используйте обычные паспорта», – сказал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Напомним, прием заявлений на портале Госуслуг на выпуск заграничных паспортов нового образца с электронным носителем информации был временно приостановлен с четверга, 2 февраля. При подаче заявления не через портал Госуслуг, а через многофункциональные центры, необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления.

Как писал сайт KP.RU, выдачу загранпаспортов нового вида могут восстановить через месяц после обновления техники.