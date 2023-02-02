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НовостиОбщество2 февраля 2023 15:57

Песков прокомментировал приостановку выдачи загранпаспортов с чипами

Песков объяснил техническими проблемами приостановку выдачи загранпаспортов нового образца
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков назвал технической проблемой приостановку выдачи загранпаспортов нового образца

Песков назвал технической проблемой приостановку выдачи загранпаспортов нового образца

Фото: Татьяна Коркина

Приостановка выдачи заграничных паспортов с электронным носителем информации связана с техническими проблемами, россиянам следует пока использовать обычные загранпаспорта, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наверняка какие-то там технические проблемы с чипами или еще что-то. Будьте проще – используйте обычные паспорта», – сказал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Напомним, прием заявлений на портале Госуслуг на выпуск заграничных паспортов нового образца с электронным носителем информации был временно приостановлен с четверга, 2 февраля. При подаче заявления не через портал Госуслуг, а через многофункциональные центры, необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления.

Как писал сайт KP.RU, выдачу загранпаспортов нового вида могут восстановить через месяц после обновления техники.