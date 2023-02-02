Мишустин назвал укрепление интеграции России и Белоруссии ответом на санкции Запада Фото: REUTERS

Укрепление интеграции России и Белоруссии является эффективным ответом на санкции страна Запада в отношении Москвы и Минска, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Убеждены, что укрепление интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства станет эффективным ответом на незаконные санкции против Российской Федерации и Республики Белоруссия», – сказал премьер-министр России на встрече с главой правительства Белоруссии Романом Головченко.

Белорусский премьер в свою очередь заявил о необходимости синхронизировать отраслевые программы импортозамещения России и Белоруссии и перейти к реализации совместных проектов в микроэлектронике, станкостроении и фармацевтической промышленности. По его словам, некоторые товарные позиции могут быть полностью закрыты белорусскими предприятиями. Скорее всего, и российские производители смогут войти в белорусские программы импортозамещения, отметил Головченко.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новых союзных программ с Россией не будет, если не реализуются текущие.