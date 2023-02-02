Путин заявил, что народ без исторической памяти не имеет будущего

Президент РФ Путин призвал жить сегодняшним днем и смотреть в будущее Фото: REUTERS

Будущее народа зависит от обладания им исторической памятью, благодаря кому живут нынешние поколения, считает президент России Владимир Путин. Об этом он сказал 2 февраля 2023 года во время встречи с представителями патриотических и молодежных организаций.

"Народ без памяти не имеет будущего. Не зная прошлого, будущего никогда не будет, мы будем все утрачивать, все то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед", - сказал Путин.

Вместе с тем он отметил, что нельзя жить исключительно прошлым. По его словам, важно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее, но без знаний о прошлом собственной страны, это не возможно, "без понимания того, на какой земле мы живем и благодаря кому мы живем", - убежден лидер РФ.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что России вновь угрожает "идеология нацизма" с немецкими танками Leopard 2. Об этом он сказал во время выступления, посвященного 80-летию Сталинградской битвы. По его словам, те, кто втягивает европейские страны "в новую войну с Россией", не понимают, что современная "война с Россией будет другой".