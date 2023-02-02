Операторы сети отключат мобильный интернет в ЛНР с 11 февраля 2023 года

Оператор увеличит количество минут внутри сети в 10 раз пользователям некоторых тарифных планов Фото: REUTERS

Оператор связи "Мобильные коммуникационные системы" Луганской Народной Республики объявил отключение мобильного интернета по всей территории субъекта с 11 февраля 2023 года. Об этом свидетельствует сообщение в Telegram-канале компании.

"В соответствии с рекомендациями Федеральной антимонопольной службы России, а также на основании распоряжения Министерства связи и массовых коммуникаций от 10.09.2022 года № 31 ДСП "Об ограничении услуг доступа к сети Интернет" услуга "Мобильный интернет" с 11.02.2023 года будет исключена из всех тарифных планов", - говорится в публикации.

В качестве компенсации за ограничение связи оператор отметил, что увеличит количество минут внутри сети в 10 раз пользователям тарифных планов "Оптимальный" и "Оптимальный+".

Напомним, основной причиной трагедии в Макеевке стало массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов, сообщают в министерстве обороны России.

Вместе с тем правоохранительные органы ДНР подтвердили, что высокая сотовая активность военнослужащих в Макеевке Донецкой Народной Республики стала причиной удара по зданию ПТУ со стороны ВСУ.