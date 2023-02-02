Путин заявил, что у элит Германии выветривается память о жертвах фашизма Фото: REUTERS

У элит Германии выветривается память о жертвах фашизма, однако простые немцы помнят об этом, считает президент России Владимир Путин.

«В Германии помнят об этом, что первыми жертвами немецкого фашизма, нацизма были как раз немецкие антифашисты. Что такая память сохраняется у простых граждан – это очень хорошо. К сожалению, у сегодняшних элит, судя по всему, память эта выветривается», – сказал политик на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций.

Напомним, российский лидер в ходе выступления, посвященного 80-летию победы Сталинградской битвы, заявил, что России вновь угрожает идеология нацизма с немецкими танками Leopard 2. По его словам, те, кто втягивает европейские страны «в новую войну с Россией», не понимают, что современная «война с Россией будет другой».

Как писал сайт KP.RU, Путин в четверг, 2 февраля 2023 года, поздравил россиян с 80-летием победы в Сталинградской битве, назвав ее сражением за существование истерзанной, однако непокоренной страны.