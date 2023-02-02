Врач Авакян связал "омоложение" варикоза у женщин с недостатком движения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хирург-флеболог Армен Авакян рассказал про "омоложение" варикоза у женщин. Доктор связал болезнь с недостатком движения.

Он поясняет, что стрессом для здоровья ног могут стать даже длительные путешествия, авиаперелеты, во время которых приходится сидеть на одном месте. Подобная регулярная нагрузка на вены способствует развитию варикоза. Об этом пишет Газета.Ru.

По словам эксперта, в последнее время варикоз все чаще стали диагностировать женщинам и мужчинам в возрасте 25-30 лет.

- Такое "омоложение" патологии напрямую связано с образом жизни. Недостаток движения, свойственный современному человеку, существенно затрудняет отток венозной крови от ног к сердцу. Из-за этого зачастую и возникают проблемы с венами, - объяснил Авакян.

При этом он напомнил, что основной причиной развития варикозной болезни остается наследственная предрасположенность. Если кто-то из родственников страдает этой патологией, нужно особенно внимательно относиться к здоровью своих вен.

Ранее телеканал "360" сообщал, что людям с вариковозом стоит исключить некоторые продукты из своего рациона. Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, что при этом заболевании лучше не употреблять сладкие, соленые продукты и трансжиры.

Также Life.ru отмечал, что при варикозе вен необходимо следить за питанием, а также отказаться от бани и горячих ванн. Как заявлял хирург-флеболог Армен Авакян, последствиями болезни могут стать трофические язвы и тромбофлебит, при котором воспаляются стенки вены и формируются тромбы.