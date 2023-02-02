Самолет с футболистами "Гетеборга" совершил аварийную посадку в Дании из-за 30 надутых мячей

Один из руководителей "Гетеборга" Рольф Густафссон отметил, что самолет совершил посадку по ложной тревоге Фото: REUTERS

Самолет с футболистами шведского клуба "Гетеборг" вынуждено совершил аварийную посадку в столице Дании, Копенгагене, из-за 30 надутых мячей на борту. Об этом сегодня утром, 2 февраля 2023 года, сообщило издание Aftonbladet.

"Нам стало известно, что у нас на борту около 30 надутых мячей. Из-за риска взрыва мы должны развернуться и совершить посадку в Копенгагене. Когда мы приземлимся, необходимо будет выпустить воздух из шаров. Мы думаем, что это займет около 30 минут. Приносим извинения за неудобства", - сказал пилот.

Футболисты "Гетеборг" направлялись из Швеции на сборы в Испанию. Через 30-40 минут после взлета пилот сделала "странное" объявление, что воздушное судно будет вынуждено совершить аварийную посадку.

Один из руководителей "Гетеборга" Рольф Густафссон отметил, что самолет совершил посадку по ложной тревоге, так как мячи уже были спущены к моменту посадки в Швеции.

Напомним, сигнал о бомбе в самолете ирландской авиакомпании Ryanair Boeing 738, летевшим рейсом из Польши, оказалась ложной. После досмотра в международном аэропорту в Афинах, взрывчатых веществ на борту не обнаружилось.

Boeing 738 компании Ryanair, летевший из Катовице в Афины, благополучно приземлился в 17:40 по местному времени (18:40 по Москве) в Афинском международном аэропорту. Спецслужбы провели эвакуацию пассажиров и членов экипажа, сразу после произвели осмотр пассажиров и багажа. По итогам проверки воздушного судна, взрывчатки или взрывных устройств обнаружено не было.