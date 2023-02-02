Эндокринолог Тананакина объяснила причины тяги на сладкое Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, почему у человека появляется желание человека съесть что-нибудь сладкое.

По словам эксперта, значительное потребление сладкой пищи часто бывает связано с тем, что в организме человека вырабатывается очень много инсулина – гормона, который ответственен за утилизацию глюкозы. Об этом пишет РИАМО.

- Поэтому очень часто люди, у которых избыточное количество инсулина в организме, тоже стараются поесть больше сладкой пищи, как источник энергии, - объяснила доктор.

Кроме того, важно понимать, если человек говорит, что не представляет свою жизнь без сладостей. То стоит помнить, что фрукты, сухофрукты, ягоды – тоже сладкие, но калорий в них значительно меньше, чем в печенье и конфетах.

Также Тананакина напомнила россиянам, что при потреблении сахара в организме вырабатывается серотонин - гормон, регулирующий тревожность, радость и хорошее настроение. Когда происходит выброс серотонина, снимается стресс и уходит беспокойство.

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