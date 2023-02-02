"Исключите пищевой мусор": Врач назвала продукты, вызывающие целлюлит Фото: Александр ГЛУЗ

Нутрициолог Алена Добровольская призвала россиян исключить из рациона так называемый "пищевой мусор".

По ее мнению, продукты, входящие в этот список, провоцируют появление целлюлита. Об этом пишет Газета.Ru.

- Стоит исключить из рациона пищевой мусор - фастфуд, чипсы, сухарики и другие снеки. Сократите потребление изделий из пшеничной муки, начиная от выпечки и заканчивая пастой, а также сахара и соли. Откажитесь от майонеза и не злоупотребляйте соевым соусом, - объяснила доктор.

Ранее RT писал, что появление целлюлита у женщин часто может быть вызвано переходом от длительного голодания к перееданию. Кроме того, целлюлит - это одно из проявлений хронической венозной недостаточности, предупреждают врачи.

Тем временем "Известия" напоминают, что сыры, консервы, молочные продукты, сдоба и соль могут вызывать отеки. При этом следует помнить, что отеки могут привести заболевания сердца, почек, поражение печени и нарушение работы щитовидной железы.