Врач рассказала, почему женщина может не знать о своей беременности до наступления родов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач акушер-гинеколог Нино Какучая рассказала, что в медицинской практике случаются ситуации, когда женщин привозят в больницу с острой болью в животе, а потом выясняется, что у нее роды.

Она объяснила, что некоторые женщины даже не подозревают о своем положении и воспринимают схватки, предполагая, что это просто спазмы. Чаще других такие ситуации случаются у тех, кто страдает от лишнего веса. Об этом сообщает "Пятый канал".

- Они думают, что у них просто болит живот за счет того, что она полная, грузная, у нее лишний вес, и выясняется, что это роды. Вот такие, к сожалению, тоже бывают пациенты, - объяснила гинеколог.

При этом доктор добавила, что многие не знают, что ждут ребенка, списывая отсутствие менструации на недомогание или климакс. Другие же и вовсе не следят за циклом, уточнила она.