Психолог Алексеева дала советы, как пережить расставание с любимым Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Психолог Екатерина Алексеева дала россиянам советы, как правильно пережить расставание с любимым человеком.

Важно понимать, что нужно дать себе "выплакаться" и пережить ситуацию, а также не вступать в новые отношения через короткий срок. Об этом пишет Газета.Ru.

- Если говорить про разрыв в паре со здоровыми отношениями, то там это происходит по договоренности, со спокойными обсуждениями. Часто люди продолжают общаться, поддерживая друг друга и сохраняя дружеские или приятельские отношения, - уточнила она.

При этом психолог добавила, что для остальных типов отношений все намного сложнее.

- Обдумайте, действительно ли вам было хорошо в этих отношениях ... Все, что вы чувствуете, нужно прожить. Дайте себя время поплакать, попереживать и все принять. Иначе эмоции будут возвращаться, - поясняет Алексеева.

Вместо того, чтобы зацикливаться на прошлых отношениях эксперт советует вспомнить все, что приносит радость.

- Хорошо помогают путешествия, смена обстановки, знакомства с новыми людьми и культурой, все это переключает фокус внимания. А еще не бойтесь просить поддержи у близких и научитесь заботиться о себе самостоятельно, - подытожила врач.

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