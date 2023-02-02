Синоптик Шувалов предупредил москвичей о похолодании в выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал россиянам, какая погода ждет москвичей на этих выходных, 4 и 5 февраля

По словам синоптика, в Москве в субботу и воскресенье похолодает. Согласно прогнозу, столбик термометра опустится до отметок −5...−10 градусов. А на следующей неделе морозы усилится, сообщил он телеканалу "360".

- Похолодание будет идти в два этапа. Первый - придется на выходные, когда ночью будет до - 5... - 10 градусов мороза, а днем - до −3...−5 градусов. Второй наступит 7-10 февраля, когда ночные температуры опустятся до .−15 градусов, а дневные до -8 градусов, - рассказала метеоролог.

Шувалов также добавил, что в российской столице переход к февральской погоде пройдет без сильных снегопадов.

Ранее "Пятый канал" писал, что ем, кто надеется на скорейшее потепление и наступление весенней оттепели, придется повременить со снятием шапок. Потепление в большинстве российских регионов было временным. Впереди - арктические заморозки.

Напомним, главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ждет жителей Москвы в феврале. Синоптик отметила, что начало месяца будет теплым, в десятых числах в столицу придут сильные зимние морозы.