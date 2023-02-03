Как избавиться от храпа: советы экспертов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Академик, почетный профессор государственной медицины Китая Александр Савелов-Дерябин и главный врач Юлия Абрамова дали россиянам советы, как избавиться от рапа.

По их словам, храпеть может любой человек, но чаще всего такое бывает у пожилых людей и пациентов с избыточной массой тела. Кроме того, важно понимать, что выраженность храпа зависит от стадии сна, положения человека в постели, а также применения некоторых лекарственных препаратов и алкоголя. Об этом пишет "СЭ".

Если говорить о медицинской составляющей храпа, то речь может идти о вызванном синдроме обструктивного апноэ или нарушениями сна.

- Синдром обструктивного апноэ сна связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты. Лечение храпа у таких пациентов снижает вероятность заболеваний сердца и сосудов, - пояснили специалисты.

Медики также добавили, что к некоторым методам избавления от храпа стоит отнести снижение веса, изменение положения в кровати лежа на боку, отказ от алкоголя и приема некоторых лекарств, которые могут вызывать храп.