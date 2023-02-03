Вучич пообещал, что Сербия постарается выдержать без введения санкций против РФ "как можно дольше"

Александр Вучич выступил с важным политическим заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не знает сколько еще власти страны смогут выдержат без введения санкций в отношении России, но постараются выстоять как можно дольше.

Как отмечает российское информагентство РИА Новости, соответствующее заявление президент Сербии сделал в ходе своего выступления в парламенте страны в ответ на предложения представителей оппозиционных партий о "введении хотя бы одного пакета санкций против РФ".

"Пока можем выдерживать без санкций, думаю, что будет честно выдержать без санкций", - подчеркнул политик, отметив важность проведения Сербией собственной независимой политики.

Ранее Вучич неоднократно публично говорил о том, что Европейский союз давит на него и требует от Белграда скорейшего введения санкций против России. Однако, по словам сербского лидера, введение каких-либо антироссийских ограничений - не в интересах народа Сербии, поэтому на данный момент Белграду удается обойтись без подобных шагов.

Более того, как отмечает Вучич. санкции, рестрикции и иные подобные ограничения, по его мнению, совершенно точно не могут привести и не приведут к наступлению мира на Украине и проведению дипломатических переговоров (а именно на это, по мнению Вучича, и должны в настоящее время быть направлены все усилия международного сообщества).

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