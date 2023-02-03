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НовостиПолитика2 февраля 2023 21:11

Вучич пообещал, что Сербия постарается выдержать без введения санкций против РФ "как можно дольше"

Сербский лидер считает, что антироссийские санкции не помогут достижению мира на Украине
Александр КИСЛОВ
Александр Вучич выступил с важным политическим заявлением

Александр Вучич выступил с важным политическим заявлением

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не знает сколько еще власти страны смогут выдержат без введения санкций в отношении России, но постараются выстоять как можно дольше.

Как отмечает российское информагентство РИА Новости, соответствующее заявление президент Сербии сделал в ходе своего выступления в парламенте страны в ответ на предложения представителей оппозиционных партий о "введении хотя бы одного пакета санкций против РФ".

"Пока можем выдерживать без санкций, думаю, что будет честно выдержать без санкций", - подчеркнул политик, отметив важность проведения Сербией собственной независимой политики.

Ранее Вучич неоднократно публично говорил о том, что Европейский союз давит на него и требует от Белграда скорейшего введения санкций против России. Однако, по словам сербского лидера, введение каких-либо антироссийских ограничений - не в интересах народа Сербии, поэтому на данный момент Белграду удается обойтись без подобных шагов.

Более того, как отмечает Вучич. санкции, рестрикции и иные подобные ограничения, по его мнению, совершенно точно не могут привести и не приведут к наступлению мира на Украине и проведению дипломатических переговоров (а именно на это, по мнению Вучича, и должны в настоящее время быть направлены все усилия международного сообщества).

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