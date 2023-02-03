Инвестсоветник Розинов допустил рост криптовалютного рынка в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инвестиционный советник "Открытие Инвестиции" Станислав Розинов рассказал россиянам о биткоине и высказал мнение, что ждать от криптовалютного рынка в 2023 году.

По его словам, если говорить о биткоине, то он может быть интересен для высокорисковых игроков. Об этом пишет РИАМО.

- Я думаю, что "дно" криптовалютного рынка уже осталось позади. ...Тем не менее, совершать покупки в сегменте криптовалют надо очень аккуратно, - предупредил он.

Эксперт также допустил, что в этом году инвесторы могут увидеть рост криптовалютного рынка, но в глобальной экономике остается достаточно много потенциальных рисков.

- Динамика рынка может быть волатильной в первой половине 2023 года, а ближе к его концу мы увидим более существенный прирост. ... Я бы советовал обратить внимание на валютные облигации – это прекрасный инструмент инвестирования для всех типов инвесторов, - заявил Розинов.

Ранее RT сообщал, что аналитик Никита Зуборев рассказал о возможной динамике курса биткоина в 2023 году. По его мнению, если рассматривать глобальные тренды на рынках, то восстановление может произойти не раньше середины 2023 года. Он также предположил, что не стоит ждать смены глобального тренда на рост.

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