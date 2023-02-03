В МИД РФ заявили, что Россия не вернется в Совет Европы

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко выступил с важным заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для России нет никакого смысла возвращаться в Совет Европы, считает заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. В интервью «Парламентской газете» высокопоставленный российский дипломат сообщил о том, что эта организация перестала быть нацеленной на достижение единства европейских народов.

В связи с этим, по словам Грушко, никаких возможностей и предпосылок для потенциального возвращения России в Совет Европы в настоящее время попросту не просматривается. Теоретически подобный вариант развития событий может стать возможен лишь в случае кардинального изменения ситуации в самом Совете Европы и возвращению этой организации к адекватному политическому диалогу между странами.

"Даже при буйстве фантазий нам нет никакого смысла возвращаться в этот Совет Европы", - пояснил заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства.

Россия являлась членом Совета Европы с 28 февраля 1996 года и до своего выхода из организации 16 марта 2022 года.

Совет Европы — это авторитетная международная организация, содействующая сотрудничеству между её членами, государствами и странами Европы, в области стандартов права, прав и свобод человека и гражданина, демократического развития, законности и культурного взаимодействия. Будучи основанным в 1949 году, Совет Европы является старейшей в Европе международной организацией. В настоящее время в его состав официально входят 46 государств, в которых проживают более 800 млн человек.