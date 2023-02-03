Трамп призвал США организовать мирные переговоры между Россией и Украиной

Дональд Трамп сделал важное заявление о конфликте на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Властям США сейчас необходимо вести переговоры о мире между Россией и Украиной, а Европе следует усилить свою помощь Киеву. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп.

В своем большом интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту Трамп подчеркнул, что достижение мира на Украине должно на сегодняшний день стать самой главной и наиболее приоритетной цели для всего мирового сообщества.

"Соединенным Штатам Америки нужно вести мирные переговоры между этими двумя государствами - Россией и Украиной, а не заниматься отправкой военной помощи", - подчеркнул бывший американский президент, который в 2024 году вновь намерен баллотироваться на этот пост (он собирается стать кандидатом в президенты от Республиканской партии США).

Ранее Трамп заявил о том, что конфликт на Украине необходимо как можно скорее завершать дипломатическими методами - для этого нужно при посредничестве Запада организовать прямые мирные переговоры между Москвой и Киевом.

Сам бывший американский лидер подчеркнул, что, если бы сейчас хозяином Белого дома был бы именно он, а не президент-демократ Джо Байден, то боевые действия на Украине можно было бы завершить буквально в течение 24 часов. Он подчеркнул, что обсуждение долгосрочного мирного договора, очевидно, займет более долгое время, однако о немедленном прекращении огня с обеими сторонами конфликта можно легко договориться буквально в течение одних суток.