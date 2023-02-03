Командир "Ахмата" Алаудинов рассказал о приезде замминистра обороны России Евкурова в зону СВО

Юнус-Бек Евкуров лично находится в зоне проведения СВО на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров лично приехал в зону российской военной операции. Информацию об этом распространил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР (Луганской народной республики) Апты Алаудинов.

По словам Алаудинова, Евкуров в ходе поездки лично побывал на «передовых позициях» «Ахмата» и 2-го армейского корпуса, «прошел пешим порядком весь маршрут до линии боевого соприкосновения и обратно (7400 м в общей сложности)», проверил готовность бойцов, укрепленность огневых точек и «дал ценные указания». В каких именно населенных пунктах побывал Евкуров, не сообщается.

Планируются ли в ближайшее время поездки в зону проведения СВО на Украине других высокопоставленных руководителей российского военного командования, Алаудинов уточнять не стал.

В министерстве обороны России информацию о поездке заместителя главы ведомства Юнус-Бека Евкурова в зону проведения военной спецоперации на Украине пока никак официально не прокомментировали.

Специальная военная операция России на Украине была объявлена 24 февраля 2022 года по решению президента РФ Владимира Путина. В качестве основных целей СВО российским президентом объявлены полная денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения народных республик Донбасса от многолетнего и жестокого геноцида со стороны боевиков Вооруженных сил Украины и украинских неонацистских формирований.